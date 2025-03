Sono due i giocatori della Lazio chiamati da Spalletti!

L’Italia di Spalletti ha convocato due giocatori della Lazio per i prossimi impegni di Nations League: le ultime

Luciano Spalletti, CT della Nazionale Azzurra ha effettuato tutte le valutazioni necessarie. Dopo aver sondato su tutti i campi di Serie A, e non solo, il CT dell’Italia ha pubblicato la lista delle convocazioni per i prossimi impegni di Nations League dove son ostati chiamati anche due giocatori della Lazio. In particolare si tratta di Rovella e Zaccagni, scelti per i prossimi impegni degli Azzurri. Un grosso in bocca al lupo ai nostri giocatori!