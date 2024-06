Italia Albania, Hysaj: «Italia tra le più forti. Alle critiche rispondo così». Le parole del difensore della Lazio

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore della Lazio Elseid Hysaj ha parlato del primo match del girone tra Italia ed Albania. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo lavorato tanto fisicamente, non è che in queste due amichevoli siamo stati al 100%, ma dovremmo avere le forze per preparare la partita con l’Italia. Ci stiamo allenando il più possibile per farci trovare pronti. Normale che siano 3 partite molto forti e molto belle da giocare, ho detto ai ragazzi che dobbiamo goderci questo Europeo, essere concentrati e avere fiducia. Abbiamo dimostrato a tutti che facciamo cose belle, abbiamo un avversario forte davanti, ma tutto può succedere.

Ho visto le due amichevoli dell’Italia ma non è quello che sembra. È molto forte e ho giocato contro tutti. Non è l’Italia come appare nell’amichevole. Dobbiamo fare di più, essere più seri. Possiamo passare il girone, dobbiamo provarci in tutti i modi anche se non va come vorremmo alla fine possiamo almeno dire che abbiamo giocato a testa alta. Sono d’accordo che l’Italia è una delle squadre più forti e così hanno vinto l’ultimo Europeo.

Io gioco in Serie A da 12 anni, conosco il mio potenziale e anche quando sbaglio. So che anche questo Europeo mi concentrerò molto bene, darò il massimo per questa maglia e aiuterò i giocatori. In Nazionale bisogna dare tutto nei momenti belli e brutti. Per noi l’Italia è un punto rosso, ma bisogna dimostrarlo in campo, i punti non sono di nessuno ma di chi li prende».