Italia Albania, Asllani: «Azzuri tra i migliori al mondo. Ecco come affronteremo la partita». Le parole del centrocampista

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Kristjan Asllani ha parlato del match di sabato sera contro l’Italia. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Sono contento di giocare contro l’Italia, sarà una partita speciale e devo mettere l’amicizia da parte. Ho sentito Frattesi, speriamo che non faccia gol anche contro di noi. Ci vedremo sabato sera in campo. Barella? È uno dei centrocampisti più forti al mondo e conosco le sue qualità. L’Italia è una delle migliori squadre al mondo, se non ci sarà Barella ci sarà altro. Spero che ci sia, mi piace affrontare i miei compagni. Gli auguro di stare bene e se ci sarà vorrà dire che starà bene. Come affronteremo l’Italia? Non lo sappiamo ancora. Ogni partita ha il suo momento, magari dovremo aspettarli ma vogliamo proporre il nostro calcio e proveremo a giocare».