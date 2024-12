Isaksen a Dazn: «Gol importante, ma i tre punti lo sono di più. Baroni mi ripete sempre una cosa»

Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale del match contro il Napoli: le dichiarazioni

MIGLIORE IN CAMPO – «Forse è la prestazione migliore. Fare gol è importante, ma i tre punti dopo il Parma lo erano di più. Sono molto contento per il gol ma specialmente per i punti».

RISCHIA LA GIOCATA SENZA PAURA – «Baroni mi dice sempre di andare nell’uno contro uno. Noi attaccanti dobbiamo avere coraggio e tirare in porta, è così che dobbiamo giocare. Oggi è andata bene, sono molto contento».