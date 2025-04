Isaksen a LSC: «Sono tre punti fondamentali che ci servono per la corsa Champions. Giocare con la diffida non era facile»

Isaksen, il giocatore danese esterna le sue emozioni e considerazioni dopo la vittoria con l’Atalanta rilasciando queste parole a LSC

PAROLE – Vittoria importante per tutti, sono 3 punti fondamentali. Grazie a tutti i tifosi per il sostegno. Giocare con la diffida era pesante. In questo stadio è complicato esprimersi bene, ora pensiamo alla partita difficile contro il Bodo e poi al derby. Pensiamo una partita alla volta, è l’unico modo per fare modo. L’obiettivo è andare in Champions, per questo oggi dovevamo vincere. Non siamo ancora contenti, dobbiamo fare di più, ripartiamo dalla grande partita di oggi. Prostvgaard? Ha fatto un gran lavoro dal primo giorno, si è allenato bene, viene sempre prima al campo per allenarsi di più e sta imparando anche l’italiano. Per me non è una sorpresa