Isaksen Lazio, dopo la Nazionale il danese vuole prendersi la scena anche nella squadra di Baroni: i dettagli

Isaksen Lazio, gli obiettivi del giocatore danese dopo le ottime prestazioni con la sua Nazionale

Isaksen vuole prendersi la scena come protagonista nella squadra biancoceleste. Come ricorda il Corriere dello Sport, la permanenza di Isaksen a Roma, dura ormai da quasi un anno e mezzo e dopo un ampio periodo di ambientamento il giocatore ha bisogno di una scossa per esplodere definitivamente.

Il premio di MVP vinto con la sua nazionale, potrebbe essere l’inizio di una serie di ottime prestazioni e ora i tifosi della Lazio sperano che anche con la squadra faccia la stessa cosa.