Come sta Isaksen? Le condizioni dell’esterno dopo la Nations League

Le condizioni di Gustav Isaksen: l’esterno della Lazio è uscito al 56′ di Svizzera Danimarca in Nations League, le parole del ct danese

É durata solo 56′ la partita di Gustav Isaksen in Nations League con la Danimarca – dove ha segnato la rete dell’1-0 momentaneo con la Svizzera, finita poi 2-2 – fino al momento del suo cambio con Jens Stage. In conferenza stampa il Ct Kasper Hjulmand ha fatto chiarezza sui motivi del cambio dell’esterno della Lazio.

PAROLE – «Era un po’ stanco. Ha sicuramente giocato una grande partita, ma in alcuni interventi difensivi ha iniziato a sembrare un po’ stanco e non potevamo permettercelo in quel momento. Avevo bisogno di forze fresche».