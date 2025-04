Isaksen a Dazn: «Vogliamo entrare tra le prime quattro. Gol pesanti? Vero, ma ho un altro obiettivo». Le sue dichiarazioni dopo il match del Gewiss

Intervenuto ai microfoni di DAZN Isaksen ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la sfida tra Atalanta e Lazio, gara vinta dai biancocelesti. Le parole.

ISAKSEN – «Siamo ancora lì, vogliamo essere nella Top 4, era importante oggi. Vittoria di squadra, in questo stadio è difficilissimo giocare, sono tre punti importanti. Mandas? Lui è stato molto importante oggi, avevamo provato in allenamento delle giocate ieri. Merita un grande applauso, non era semplice. È bravo eh (ride, ndr). Gol pesanti? Si, ma voglio farne di più. Adesso abbiamo il Bodo/Glimt e poi il derby, è una settimana importante per tutti, soprattutto per i tifosi»