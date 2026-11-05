Isaksen tra i migliori della Serie A: l’attaccante è candidato al Player of the Month di EA Sports – Lazio News 24

Ottobre da ricordare per Gustav Isaksen, uno degli uomini più in forma della Lazio. L’esterno danese è stato candidato al “Player of the Month”

Il mese di ottobre ha consacrato definitivamente Gustav Isaksen come uno dei trascinatori assoluti della Lazio guidata in panchina da mister Gennaro Gattuso. L’esterno d’attacco danese si è reso protagonista di un rendimento eccezionale, mettendo a segno gol pesanti e fornendo prestazioni di altissimo livello che hanno spinto la formazione biancoceleste fino al primato solitario in classifica nel campionato di Serie A.

La continuità di rendimento, le giocate di alta scuola e la capacità di spaccare in due le partite sulla corsia laterale hanno trasformato l’esterno in una pedina insostituibile per l’attacco capitolino, attirando l’attenzione e gli elogi di tifosi e addetti ai lavori.

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La nomination ufficiale per il premio Player of the Month e

A testimonianza dello straordinario momento di forma attraversato dall’attaccante biancoceleste, Isaksen è stato inserito ufficialmente tra i sei candidati finali per il prestigioso premio Player of the Month del mese di ottobre.

Il gioiello biancoceleste si contenderà il riconoscimento di miglior giocatore del mese della Lega Serie A sfidando altri cinque protagonisti del torneo: Giacomo Calò del Frosinone, Tasos Douvikas del Como, Nikola Krstovic dell’Atalanta, Scott McTominay del Napoli e Marcus Thuram dell’Inter. Una cinquina di concorrenti di primissimo livello per un trofeo individuale di assoluto rilievo.

Come votare Isaksen sul sito EA Sports

I sostenitori biancocelesti e gli appassionati di calcio possono già fare la propria parte per aiutare l’esterno danese a conquistare il premio. Sarà infatti possibile esprimere la propria preferenza in favore di Gustav Isaksen collegandosi direttamente sul sito ufficiale di EA Sports (easports.com).

L’eventuale vittoria del riconoscimento rappresenterebbe la definitiva incoronazione per l’ottobre da favola disputato dal numero 18 della Lazio, pronto a trascinare i compagni anche nelle imminenti e decisive sfide di campionato a partire dal big match contro il Napoli.