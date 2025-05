Condividi via email

Irrati: «Arbitri? Ci sono giovani pronti a prendere i posti di Rizzoli, Rocchi e Orsato». Le parole dell’ex direttore di gara

Nel corso della terza edizione del premio Ferruccio Salvetti di ieri è intervenuto Massimiliano Irrati, ex direttore di gara oggi Projetc Lead VAR della FIFA. Queste le parole raccolte da RadioFirenzeViola.

VAR – «Sul VAR è stato fatto un ottimo lavoro. Io adesso mi occupo della Fifa e quindi non entro nel merito delle singole nazioni. Sicuramente c’è stato un progresso, anno per anno sta incrementando il suo utilizzo in maniera precisa. Deve essere utilizzato al meglio».

REAZIONI – «Sono fisiologiche ma ogni federazione è libera di decidere. Le strutture ci sono ma è un progetto ancora giovane, è nato 8 anni fa. E’ normale che ci siano delle realtà in cui questa novità debba essere accettata totalmente».

ARBITRI – «Da esterno ho un riscontro positivo. Ci sono tanti ragazzi giovani che stanno crescendo bene grazie anche a Rocchi. Come ogni cambio generazionale ci vuole pazienza per arrivare ad avere lo stesso livello soprattutto a livello internazionale. Ci sono dei ragazzi che possono prendere il posto dei vari Rizzoli, Rocchi, Orsato».