Iroegbunam Lazio, tentativo per il mediano dell’Everton: ecco chi è

Iroegbunam Lazio, il direttore sportivo Fabiani in queste pre sta cercando di avviare i contatti con il club inglese per il centrocampista classe 2003

La Lazio continua a muoversi con attenzione sul mercato, guardando soprattutto ai profili giovani e di prospettiva. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza biancoceleste spunta quello di Tim Iroegbunam, centrocampista centrale classe 2003 di proprietà dell’Everton.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe già avviato i primi contatti con il club inglese per valutare la fattibilità dell’operazione e comprendere eventuali margini di manovra.

Calciomercato Lazio, chi è Tim Iroegbunam: fisicità e dinamismo al servizio della squadra

Tim Iroegbunam è un centrocampista centrale moderno, dotato di grande struttura fisica e buona capacità di corsa. Nato nel 2003, ha già maturato una discreta esperienza tra Premier League e Championship, mettendo insieme in questa stagione 17 presenze con la maglia dell’Everton.

Le sue caratteristiche principali sono l’intensità, il recupero palla e la predisposizione al gioco box-to-box, qualità che lo rendono interessante per un campionato tattico e fisico come la Serie A.

Calciomercato Lazio, la strategia di Fabiani e il dialogo con l’Everton

Il profilo di Iroegbunam si inserisce perfettamente nella linea tracciata da Angelo Fabiani, orientata su calciatori giovani ma già pronti per il salto di qualità. La trattativa con l’Everton non è semplice, anche perché il club inglese valuta con attenzione il futuro dei propri talenti. Tuttavia, la Lazio potrebbe puntare su una formula flessibile, magari un prestito con diritto di riscatto, soluzione già utilizzata in passato per operazioni simili.

Iroegbunam Lazio, perché può essere un’opportunità

L’eventuale arrivo del centrocampista inglese permetterebbe alla Lazio di aggiungere muscoli e dinamismo alla mediana, ampliando le rotazioni e garantendo alternative utili a Maurizio Sarri.

I contatti sono in corso e la situazione resta da monitorare, ma l’interesse della Lazio per Tim Iroegbunam è concreto. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per capire se l’operazione potrà entrare nel vivo e trasformarsi in qualcosa di più di una semplice idea di mercato.

