Gila Milan, fissate per domani le visite mediche del difensore: i dettagli

Gila Milan, il difensore spagnolo sosterrà domani le visite mediche di rito cui seguirà la firma del contratto coi rossoneri

Il calciomercato si accende con un colpo di scena pazzesco. Mario Gila è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. Al termine di una trattativa estenuante e ricca di colpi di scena, la dirigenza rossonera ha chiuso l’accordo con la Lazio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore spagnolo. Una mossa fulminea che ha completamente ribaltato le gerarchie delle pretendenti proprio quando il destino del centrale sembrava ormai scritto altrove.

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Il blitz del Milan per Gila: cifre e dettagli dell’accordo

L’operazione per portare il classe 2000 a Milano si è conclusa sulla base di circa 30 milioni di euro. Una cifra importantissima, giustificata anche dai dettagli contrattuali: l’accordo prevede che il Real Madrid, ex club proprietario del cartellino, incassi il 50% sulla rivendita. Il calciatore è atteso già domani per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare un contratto a lungo termine che lo legherà ai rossoneri fino al 2031, con un ingaggio da 4,5 milioni di euro all’anno più bonus.

Beffa Napoli e retroscena

Il trasferimento rappresenta un vero e proprio capolavoro strategico. Sul centrale spagnolo si registrava da tempo l’interesse di Juventus e Inter, ma era soprattutto il Napoli ad aver accarezzato il colpo. I partenopei avevano infatti raggiunto da giorni un principio d’accordo sia con il club biancoceleste che con l’entourage del giocatore. L’improvviso inserimento rossonero ha però sparigliato le carte in tavola, regalando ai tifosi un rinforzo d’élite per la difesa.