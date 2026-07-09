Pinelli riparte dalla Carrarese: ufficiale il prestito dalla Lazio con opzione di acquisto

Pietro Pinelli passa alla Carrarese, nuova esperienza in Serie B per il mediano classe 2006 della Lazio. E’ ufficiale il trasferimento

Pietro Pinelli lascia temporaneamente la Lazio e riparte dalla Carrarese. Il club apuano ha infatti ufficializzato l’arrivo del giovane mediano biancoceleste con la formula del prestito, inserendo nell’accordo anche un’opzione di acquisto a titolo definitivo. Una nuova tappa importante per il centrocampista, chiamato ora a trovare continuità e spazio in un contesto diverso dopo l’esperienza maturata nella scorsa stagione.

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La Carrarese ha comunicato l’operazione attraverso una nota ufficiale, confermando l’intesa raggiunta con la società capitolina: «Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Pinelli, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027, con opzione di acquisto a titolo definitivo».

Pinelli cerca continuità dopo l’esperienza alla Reggiana

Per Pietro Pinelli si tratta di una nuova occasione per proseguire il proprio percorso di crescita. Il centrocampista era reduce dalla stagione vissuta in prestito alla Reggiana, conclusa con la retrocessione in Serie C. Un’annata complicata dal punto di vista collettivo, che ora lascia spazio a una nuova avventura con la maglia della Carrarese.

Il trasferimento rappresenta un passaggio significativo per il classe 2006 biancoceleste, che avrà la possibilità di misurarsi con un ambiente ambizioso e con la necessità di ritagliarsi un ruolo importante. La formula dell’operazione, con prestito e opzione di acquisto, consente alla Carrarese di valutare il giocatore nel corso della stagione, mantenendo aperta la possibilità di un investimento definitivo.

Pinelli, una nuova opportunità lontano dalla Lazio

La Lazio, dal canto suo, permette a Pietro Pinelli di continuare il proprio percorso lontano da Formello, in cerca di minuti e responsabilità. Per un giovane mediano, la possibilità di giocare con continuità può diventare un fattore decisivo, soprattutto in una fase delicata della carriera.

La scelta della Carrarese può offrire al giocatore un contesto utile per crescere sotto il profilo tecnico, tattico e mentale. Dopo l’esperienza con la Reggiana, l’obiettivo sarà quello di ripartire con maggiore stabilità e provare a incidere nel nuovo progetto.

Ora la parola passerà al campo. Pinelli dovrà convincere la Carrarese e dimostrare di poter diventare una risorsa concreta nel corso della stagione. Per la Lazio, invece, l’operazione rappresenta una scelta funzionale alla crescita del giocatore, con la possibilità di monitorarne il rendimento in una nuova realtà.