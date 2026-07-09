Mercato Lazio, sondaggio esplorativo del Bologna per Stojkovic

Mercato Lazio, si allunga la fila dei corteggiatori di Luka Stojkovic: anche il Bologna segue il centrocampista della Dinamo Zagabria

Il calciomercato estivo entra nel vivo con trattative frenetiche e clamorosi intrecci internazionali. Il Bologna, a caccia di rinforzi di qualità per il proprio centrocampo, si sta muovendo con grande decisione su profili giovani e di grandissima prospettiva, pronti a infiammare la piazza rossoblù.

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Mercato Bologna: il blitz a sorpresa per l’argentino Amondarain

La vera bomba di mercato delle ultime ore riguarda il forte interessamento degli emiliani per Mikel Amondarain, gioiello di centrocampo di proprietà dell’Estudiantes. Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni, il club rossoblù sta accelerando i contatti per superare la concorrenza e assicurarsi il classe 2005. La valutazione del cartellino fatta dal club argentino si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Il giovane talento, che ha da poco rinnovato il suo contratto, viene visto dalla dirigenza come l’innesto ideale per dare geometrie, freschezza e fisicità alla linea mediana.

Mercato Bologna: il sondaggio esplorativo per Stojković della Dinamo Zagabria

Non c’è solo la pista sudamericana nei radar degli emiliani. Come riportato su X dall’esperto di mercato Luca Cilli, il club ha effettuato un sondaggio esplorativo anche per Luka Stojković, talentuoso centrocampista croato in forza alla Dinamo Zagabria. Il classe 2003 si sta mettendo in mostra per le sue doti tecniche e la capacità di inserimento, attirando l’attenzione di diverse big europee.

Mercato Bologna: l’intreccio con la Lazio e la beffa Asp

La corsa a Stojković non sarà affatto semplice. Sul calciatore croato si registra infatti il forte interesse della Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca di un ulteriore rinforzo per il reparto centrale dopo aver subito la beffa per Asp, il quale è ormai in procinto di accasarsi in Spagna al Deportivo. Le prossime ore si preannunciano decisive per capire quale club riuscirà a sferrare l’affondo vincente.