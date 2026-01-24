Gaspar Lazio, il retroscena sul difensore: ecco il punto della situazione

Gaspar Lazio, il difensore del Lecce è stato accostato ai biancocelesti per il dopo-Romagnoli: ecco il retroscena

Il mercato di gennaio della Lazio sta entrando in una fase caldissima, caratterizzata non solo da entrate ufficializzate, ma anche da una fitta rete di indiscrezioni che riguardano il reparto arretrato. Nelle ultime ore, il nome che ha guadagnato maggior forza nell’orbita biancoceleste è quello di Kialonda Gaspar, colonna difensiva del Lecce. Il centrale angolano, classe 1997, si è imposto come una delle rivelazioni del campionato per solidità e fisicità, attirando inevitabilmente l’attenzione delle big in cerca di rinforzi.

Gaspar nel mirino: la ricostruzione dei contatti

Nonostante il forte accostamento mediatico, la realtà dei fatti sembra essere più cauta. Secondo la ricostruzione fornita dal portale di Alfredopedulla.com, al momento non risulterebbe alcun contatto diretto o formale tra Lazio e Lecce per il trasferimento del calciatore. La situazione è resa ancora più particolare dal calendario: proprio nelle prossime ore, infatti, le due squadre si incroceranno sul rettangolo di gioco in una sfida delicata per entrambe le compagini.

Il Lecce, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi a cuor leggero del proprio leader difensivo. Per i salentini, il difensore è considerato un titolare inamovibile e un elemento imprescindibile per raggiungere l’obiettivo salvezza. Un’eventuale cessione potrebbe essere presa in considerazione solo di fronte a un’offerta fuori mercato, ma finora, come ribadito dalla fonte, non c’è nulla di concreto sul tavolo delle trattative.

La strategia della Lazio per il dopo Romagnoli

L’interesse per un nuovo difensore centrale nasce da una necessità strutturale in casa biancoceleste. La dirigenza biancoceleste si trova infatti a dover riflettere seriamente sul futuro di Alessio Romagnoli, la cui permanenza non appare più scontata come un tempo. La ricerca di un erede o di un comprimario di alto livello ha portato alla valutazione di diversi profili.

Oltre a Gaspar, alla società capitolina sono stati proposti altri nomi, tra cui spicca quello di Luca Ranieri della Fiorentina. Tuttavia, la società non ha ancora sciolto le riserve. La fase attuale è quella della riflessione: la Lazio sta monitorando il mercato alla ricerca dell’occasione giusta, ma senza la fretta di chiudere operazioni che non convincano appieno dal punto di vista tecnico ed economico.

