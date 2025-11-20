Irlanda del Nord, parla il ct O’Neill: «Italia? Sarà bellissimo. È difficile per noi, magari sarà un vantaggio». Le dichiarazioni

Irlanda del Nord, il commissario tecnico O’Neill parla dopo il sorteggio: «Italia? Sarà bellissimo. È difficile per noi». Le dichiarazioni

Archiviata la fase a gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali, i riflettori si spostano ora sui playoff, decisivi per assegnare gli ultimi pass disponibili. Tra le nazionali in corsa figura anche l’Italia di Rino Gattuso, che il sorteggio di giovedì 20 novembre ha abbinato all’Irlanda del Nord nella semifinale.

In vista della sfida contro gli azzurri, il commissario tecnico nordirlandese Michael O’Neill ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle difficoltà e sulle ambizioni che attendono la sua squadra in questo appuntamento cruciale.

PAROLE – «Penso che qualunque squadra avessimo pescato sarebbe stata complicatissima. Italia? Sarà bellissimo. È difficile per noi, magari sarà un vantaggio.»

«La Norvegia era fortissima, è difficile fare una valutazione. Questo non significa nulla per quanto riguarda la forza dell’Italia»

