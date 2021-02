Inzaghi vuole un’altra impresa: «Serve aggressività e determinazione»

Le parole di Inzaghi in conferenza riportate da Il Corriere dello Sport. Diversi gli spunti concessi dal tecnico biancoceleste

«Serve una gara di determinazione, sappiamo chi affrontiamo, ma non dimentichiamoci del pre-lockdown». Inzaghi non lascia spazio a dubbi e carica l’ambiente in vista del match contro l’Inter. ll succo del discorso è ripetuto come un mantra: «Umiltà si, ma anche consapevolezza». Una riconferma in Champions varrebbe come uno Scudetto per il tecnico biancoceleste, che da un lato smorza i toni dall’altro li alza: «Prima del lockdown eravamo lì con Inter e Juventus».

Le due squadre sono proprio quelle indicate da Inzaghi come le favorite per lo Scudetto, ma vuole una Lazio concorrenziale. Non ha ancora firmato il contratto, ma lo ha già tra le mani. Lo legge e lo rilegge a casa. Ieri Lotito era a Formello per salutare la squadra in vista della partenza verso Milano, e nel frattempo pungola Inzaghi. Intanto però il tecnico biancoceleste pensa al campo, e al duello che andrà in scena sul ring di San Siro.