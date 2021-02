Inzaghi studia l’Inter, il tecnico a lavoro per contenere Barella e Hakimi

I duelli di Inter-Lazio secondo Il Corriere della Sera, con Inzaghi al centro dell’analisi tattica in vista del match di San Siro

Il Corriere della Sera si sofferma sulla sfida che andrà in scena a San Siro tra Inter e Lazio. Tanti i punti affrontati, in particolare l’atteggiamento dei biancocelesti nei confronti di due delle armi migliore dei nerazzurri: Hakimi e Barella.

Inzaghi non stravolgerà la squadra reduce da 6 vittorie consecutive, ma avrà un occhio di riguardo nei confronti del marocchino, che nel match di Coppa Italia contro la Juventus ha messo in affanno Alex Sandro. A sinistra il tecnico biancoceleste punterà sull’accoppiata Marusic-Radu, col primo a mettere pressione all’esterno interista, il secondo a raddoppiare.

Il compito sarà più arduo poichè accanto ad Hakimi agirà Nicolò Barella, un altro elemento dello scacchiere tattico di Conte in grado di mettere in seria difficoltà la mediana della Lazio. In ogni caso Inzaghi non si arroccherà in difesa come fatto dalla Juventus in coppa, non è nel DNA dei biancocelesti: per proteggere la difesa, serve attaccare.