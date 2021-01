Inzaghi studia le mosse: Parma e Roma per il balzo Champions

L’edizione odierna de Il Messaggero fa il punto in casa Lazio, in vista dei match contro Parma e Roma

Domenica c’è il Parma che ha cambiato allenatore: via l’ex Liverani, riecco D’Aversa. Un altro banco di prova importante per capire se la Lazio è guarita davvero. Tornerà dalla squalifica il “leader”:dentro Leiva, fuori Escalante. Inzaghi potrebbe comunque fare turnover, anche perché il 15 c’è il Derby, una gara che può determinare parte dei destini di una stagione. In vista della Roma, ad esempio, resta acciaccato Immobile, ecco perché il bomber potrebbe riposare. Al Tardini bisognerà però ottenere un altro successo per risalire la classifica. Così scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.