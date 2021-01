Inzaghi: «Scudetto? Juve favorita. La Lazio e il Napoli sono le outsider»

Filippo Inzaghi, fratello del tecnico biancoceleste Simone, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Le sue parole sulla Lazio

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi ha parlato di scudetto: le sue parole sulla Lazio e non solo.

«Credo che la favorita rimanga la Juventus ma mai come quest’anno il campionato è aperto e il Milan non è più una sorpresa. L’Inter ha il vantaggio di non giocare più la Champions, con la rosa che ha non può non lottare per lo scudetto. L’Atalanta mi ha fatto un’ottima impressione e anche la Roma potrebbe inserirsi. Napoli e Lazio? Sono le outsider».