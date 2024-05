Inzaghi ricorda: «Feci un esordio fortunato con LUI, segnando alla prima partita con la Lazio». Le parole del tecnico dell’Inter

Intervenuto dal palco di Palazzo Gotico, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, intervistato da Giorgio Lambri e Paolo Gentilotti, ha raccontato i ricordi che lo legano alla sua Piacenza e anche alla Lazio:

PAROLE – «Ho un grande legame con il territorio piacentino. A Ferriere siamo sempre andati, tuttora mio padre Giancarlo va spesso, ci piace sempre passeggiare nei boschi e andare a funghi. Quando siamo diventati grandi durante per tutto il mese di agosto facevamo avanti e indietro tra Ferriere e Piacenza per andare agli allenamenti, il tragitto era lungo ma ci piaceva alla sera stare con i nonni e con gli amici di Ferriere. Poi la magia del torneo giovanile “Beghi”, perché attendevamo la finale, che si giocava allo stadio della Galleana, era una cosa bellissima”. Beppe Materazzi? Fu importantissimo per me, se devo citare uno cito lui, perché ha creduto in me dopo tre anni di serie C. Feci un esordio fortunato con lui, segnando alla prima partita con la Lazio. Poi la fortuna nel calcio ci può essere per un mese, non per vent’anni. Rastrelli e Stroppa furono importanti in quella stagione. Lo seguo sempre, purtroppo non siamo saliti all’ultima giornata, però la società vuole tornare nei professionisti. Lazio? Abbiamo vinto tanto con Sven Goran Eriksson, un maestro per educazione e preparazione tecnico-tattica. Probabilmente potevamo vincere di più. Il momento più alto della carriera? Sicuramente giocare in Nazionale con mio fratello. Due ragazzi di San Nicolò che giocano insieme con la maglia azzurra. I nostri genitori ci hanno trasmesso valori e insegnamenti fondamenti, ci sono serviti tantissimo. Ora cerco di trasmetterli ai miei tre figli che hanno età diverse».