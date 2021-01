Conferenza Inzaghi: «Non voglio alibi, domani serviranno motivazioni»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni ufficiali della Lazio presentando la sfida di domani pomeriggio contro la Fiorentina

MOTIVAZIONI – «Sappiamo l’importanza della partita di domani, veniamo dalle ultime tre gara dove abbiamo fatto cose importanti. Abbiamo sbagliato 15 minuti a Milano e col Genoa, questi blackout ci sono costati tanto e non possiamo permetterceli per la classifica. Voglio vedere motivazioni per domani perchè sarà una gara importante».



ERRORI ARBITRALI – «Non voglio alibi, che ci siano stati è evidente. Ci son state delle sviste ma dobbiamo essere più forti, giocando coesi e cattivi come in passato».

FIORENTINA – «Squadra in salute e molto ben allenata, Prandelli conosce l’ambiente. Loro sono reduci da un successo per 3-0 contro la Juventus e da un pari contro il BolognaHanno giocatori di qualità, bisognerà fare attenzione per interpretare la gara nel migliore dei modi».