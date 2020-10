Lazio, Inzaghi: «Siamo in 16, domani il comunicato del club. Bruges? Centrocampo fortissimo»

Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Club Brugge-Lazio: ecco le parole del mister

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza direttamente dal suolo belga alla vigilia della seconda giornata del Gruppo F di UEFA Champions League. Ecco le parole del tecnico biancoceleste, che nella serata di domani dovrà fare a meno di oltre mezza squadra e di tantissimi big in una sfida delicatissima per il girone europeo.

Buonasera mister, ci fa il punto della situazione?

«Buonasera, per quanto riguarda la lista abbiamo giocatori rimasti a Roma, quindi siamo in 16 e domani la società farà un comunicato».

E’ una situazione difficile…

«Non ce lo aspettavamo perchè eravamo partiti molto bene col BVB quindi volevamo venire qui al completo, ma queste problematiche ce le hanno tutti, sono sicuro che quelli che scenderanno in campo daranno il 100% per la maglia della Lazio»

Molti giocatori sono out, cosa dobbiamo aspettarci?

«Sicuramente ci sarà una Lazio altamente competitiva che vorrà fare una grande gara contro un’ottima squadra che con noi è in testa al girone. E’ un momento di emergenza che non volevamo avere, ma sono fiducioso per quelli che giocheranno»

L’avversario di domani?

«Il Club Brugge ha giocatori importanti, il centrocampo è il loro reparto migliore con grandissimi giocatori e di qualità, corrono tanto, secondo me si giocherà la qualificazione fino all’ultima giornata»

Può darsi che arriveranno giocatori domani?

«Stiamo valutando, stanno ultimando i tamponi, ma io penso che questi che sono qua sono quelli che faranno la gara, poi se potremo aggiungere qualcuno ben venga».