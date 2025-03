Inzaghi: «Ultimi tre mesi decisivi, vogliamo fare bene!»

Condividi via email

Ecco le parole di Simone Inzaghi sul campionato e sul suo lavoro all’Inter. Le parole del tecnico nerazzurro

A margine della premiazione per la vittoria della Panchina D’Oro, Simone Inzaghi, ex tecnico della Lazio e ora dell’Inter, ha parlato cosi:

ULTIMI MESI «Adesso ci saranno gli ultimi tre mesi, le partite che dovremo fare saranno tante e sarà molto emozionante perché ogni tre giorni avremo sfide durissime, sia in Italia che in Europa, ma volevamo essere in questa situazione a giocarci tutto, e quindi ce la giocheremo con tantissimo entusiasmo e voglia di fare bene»

PANCHINA D’ORO- «Stamattina le votazioni sono state fatte dai colleghi che ho ringraziato pubblicamente perché è grazie a loro che cerco sempre di migliorare, sfidandoci ogni domenica sui campi si cerca sempre di migliorarsi. Poi tifosi e società sanno qual è il lavoro che svolgo, mi sento apprezzato, sto molto bene all’Inter, la mia famiglia sta bene a Milano, bisogna continuare sapendo che, come è giusto che sia, gli allenatori vengono giudicati ogni 72 ore»

LAUTARO E THURAM– «Stanno lavorando: Thuram ha avuto una settimana di cure perché si trascinava questo problema alla caviglia e speriamo che domani possa già lavorare in gruppo; per Lautaro ci vorrà un po’ più di pazienza, però il recupero procede bene e speriamo di recuperarlo molto velocemente»