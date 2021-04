Inzaghi, fiducia a Immobile. A Verona farà coppia con Caicedo

Sulle pagine de Il Tempo, le scelte di Simone Inzaghi in vista del Verona. Il tecnico dà fiducia a Immobile

Non segna dal 7 febbraio Ciro Immobile, due mesi esatti da quel Lazio-Cagliari in cui il bomber fu decisivo nella vittoria finale. Da quel momento il buio: zero marcature, se non in Nazionale. Ciro appare stanco, spaesato. Ma il gol numero 150 in Serie A arriverà. Nove sfide consecutive senza segnare, è il dato peggiore da quando veste la maglia biancoceleste (eguagliato il record negativo tra aprile e maggio 2019).

Simone Inzaghi però, punterà ancora su di lui. Stando a quanto riportato da Il Tempo infatti, toccherà alla Scarpa D’Oro in carica guidare l’attacco della Lazio nell’insidiosa trasferta di Verona, gli scaligeri sono la sua vittima preferita dopo la Sampdoria. Al suo fianco, vista la squalifica di Correa, ci sarà Caicedo, ancora una volta provvidenziale contro lo Spezia.