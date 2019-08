Inzaghi carica il gruppo: «I più forti sono rimasti, ora puntiamo alla Champions»

Inzaghi e il discorso motivazionale fatto ai giocatori della Lazio: le sue parole

Le parole di Simone Inzaghi hanno fatto eco a Marienfeld. Il tecnico biancocelete ieri, prima dell’ultimo allenamento in Germania, ha radunato a se la squadra per motivarla in vista dell’inizio di stagione. Come rivelato dal Corriere dello Sport, l’allenatore ha dichiarato: «In questi anni abbiamo vinto la Supercoppa e anche la Coppa Italia,

i più forti sono rimasti, ora puntiamo la Champions».

Una partenza sprint, è questo quello che chiede Inzaghi ai suoi calciatori: «Voglio iniziare il campionato vincendo, con un avvio migliore degli ultimi anni». Il gruppo avrà recepito il messaggio? Appuntamento dunque al 25 agosto, quando a Marassi ci sarà la prima di campionato contro la Sampdoria, la settimana successiva poi, il derby con la Roma.