Inzaghi avvisa la Lazio: «Fiorentina di qualità, bisogna fare attenzione»

Simone Inzaghi avvisa la Lazio in vista della sfida contro la Fiorentina: le parole del tecnico biancoceleste

In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato anche della Fiorentina, squadra che i biancocelesti affronteranno domani.

FIORENTINA – «Squadra in salute e molto ben allenata, Prandelli conosce l’ambiente. Loro sono reduci da un successo per 3-0 contro la Juventus e da un pari contro il Bologna. Hanno giocatori di qualità, bisognerà fare attenzione per interpretare la gara nel migliore dei modi».