Delio Rossi sulla PROTESTA dei tifosi: «Non ce l’hanno con Baroni. Vi dico cosa ne penso». Le parole dell’ex tecnico biancoceleste

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews24, Delio Rossi ha parlato della protesta contro la società dei tifosi della Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Non ho la sensazione che i tifosi ce l’abbiano con Baroni o con la scelta di Baroni. Nel momento in cui la Roma prende Mourinho e la Lazio Sarri, si pensa, giustamente o ingiustamente, che si voglia fare il salto di qualità. Invece, se si prende un allenatore con un pedigree meno importante si pensa ad un passo indietro da parte della società. Questa cosa non è giusta nei confronti di Baroni, anche perché ha dimostrato di avere delle qualità. Lo stesso Sarri prima del Napoli aveva allenato solo l’Empoli. Poi è diventato l’allenatore che tutti conosciamo. Questo discorso vale anche per Baroni: bisogna dargli tempo di lavorare sul campo. Penso che i tifosi non ce l’hanno con lui, ma con l’idea di ridimensionamento che non permette loro di sognare».

