Inter, Ronaldo: «5 maggio 2002? Una delle più grandi delusioni della mia vita! Entrammo…»

Ronaldo è tornato a parlare di Lazio-Inter del 5 maggio del 2002, partita in cui i nerazzurri persero lo Scudetto

Ronaldo, in collegamento con il Festival dello Sport di Trento, ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua esperienza all’Inter, arrivando anche al match contro la Lazio del 5 maggio 2002: «Ci ho pensato tante volte. Credo che siamo entrati in campo troppo convinti di vincere. In quella settimana si parlava troppo dell’acquisto di Nesta, che sembrava fatto e che forse non avrebbe giocato. Ci ha distratto. Poi, penso Cuper abbia sbagliato la formazione, mettendo un giocatore di troppo a centrocampo. Poi, ci si sono messi in mezzo anche gli errori individuali. Una delle più grandi delusioni della mia vita».