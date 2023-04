Inter-Lazio, verso la sfida di San Siro: il club ricorda l’ultima affermazione capitolina. Sarà una partita particolare per gli uomini di Sarri determinante per la corsa alla Champions

La Lazio tramite i social ricorda l’ultima vittoria dei biancocelesti contro l’Inter. Una partita quella che si giocherà domenica a San Siro particolare per gli uomini di Sarri, delicata e determinante per il percorso verso la Champions. In attesa della sfida di domenica la società ha condiviso un video che ricorda l’ultima vittoria in trasferta contro i nerazzurri.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL POST