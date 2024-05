Inter Lazio, un big di Inzaghi è in dubbio per il match di domenica: la situazione attuale

Inter Lazio, a pochi giorni dalla gara interna con i biancocelesti il tecnico deve fare i conti con il dubbio che riguarda un big

Archiviata e metabolizzata la preziosa e meritata vittoria di domenica in casa con l’Empoli, la Lazio domenica 19 tornerà in campo per l’ultima trasferta stagionale con l’Inter. A pochi giorni dalla partita Inzaghi ha un dubbio da sciogliere ovvero la disponibilità o meno di Acerbi.

Secondo quanto riporta FCinternews, l’ex biancoceleste è tornato ad allenarsi col gruppo dopo l’infortunio ed è in buone condizioni ma starà al tecnico piacentino decidere se utilizzarlo oppure no.