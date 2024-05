Inter Lazio, UFFICIALI data e orario della 37^ giornata: ecco quando si gioca il match di San Siro contro i nerazzurri

La Lega Serie A ha reso noti le date e gli orari della trentasettesima giornata di campionato. La Lazio farà visita all’Inter di Simone Inzaghi e il match si giocherà ufficialmente alle ore 18:00 di domenica 19 maggio.

I biancocelesti, in piena corsa Europa, incontreranno la squadra campione d’Italia in una partita che si preannuncia spettacolare per tutti gli appassionati.