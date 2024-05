Inter Lazio, Tudor STRAVOLGE l’undici titolare: ci saranno SETTE cambi dall’inizio!

Inter Lazio, mister Tudor pronto a stravolgere l’undici titolare della sua Lazio: sette cambi dall’inizio contro i nerazzurri

Lazio in campo oggi in casa dell’Inter per la 37esima e penultima giornata di questo campionato di Serie A. Un match nel quale mister Tudor proporrà sette cambi dall’inizio per la formazione.

In porta il rientro di Provedel post infortunio, con Mandas che tornerà a sedersi in panchina. In difesa titolarità “obbligate” per Casale e il rientrante Gila, vista anche la squalifica di Romagnoli. In mezzo Vecino e Rovella (prima da titolare con il croato), con Pellegrini largo sulla sinistra. Cambia anche la punta: davanti ci sarà Castellanos.