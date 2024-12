Inter, le scelte di Inzaghi in vista della Lazio: c’è la Thu-La, dubbio in difesa

Lazio Inter, le scelte di Inzaghi in vista della sfida contro i biancocelesti per la sfida di domani sera: confermata la Thu-La, un dubbio in difesa

Dopo aver metabolizzato la sconfitta contro il Bayer Leverkusen in Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi si sta preparando ad un match fondamentale per il proseguo del suo campionato, ovvero la trasferta di Roma, contro la Lazio di Baroni, in programma lunedi alle 20:45 e valida per la 16ª giornata di Serie A. Questa la probabile formazione per quanto riguarda il tecnico piacentino, come riportato da Pasquale Guarro.

Inter, la probabile per Roma: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram. Lautaro. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) December 15, 2024

Nerazzurri che scenderanno in campo con Sommer tra i pali, trio di difesa composto da da Bisseck (in ballottaggio con Darmian), De Vrij e Bastoni, sugli esterni ci saranno Dumfries e Dimarco, in mezzo i titolarissimi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, davanti la Thu La