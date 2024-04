Inter Lazio, quando si giocherà il match? Ecco tutte le possibili ipotesi

Inter Lazio, la Lega non ha ancora reso noto l’orario ma ecco quali potrebbero essere le ipotesi per la disputa della gara

Archiviata la vittoria con il Verona, sabato la Lazio vuole confermarsi nuovamente nella trasferta con il Monza al Brianteo. La gara contro l’Inter però è dietro l’angolo, e cresce l’attesa riguardo il giorno della disputa del match, visto che la Lega non lo ha ancora reso noto.

Secondo quanto riporta TMW, l’unica certezza è che la partita non si giocherà alle 20.45 di domenica 19 per consentire non solo alle edizioni dei TG serali di avere già le immagini dei festeggiamenti, ma anche perchè ci sarà un vero e proprio concerto con la partecipazione di Ligabue, Tannai, Rose Villain, Max Pezzali e forse anche Andrea Bocelli.

Quindi o si disputerà di domenica 19 ma in orari diurni oppure c’è l’ipotesi che si possa anticipare o al sabato o al Venerdì