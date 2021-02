Allo stadio San Siro, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Siro”, Inter e Lazio si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Inter Lazio 2-0 MOVIOLA

1′ Si parte – Fabbri fischia il calcio d’inizio, è Inter-Lazio!

5′ Spinge la Lazio – Marusic si libera in area di rigore dopo un buon filtrante di Luis Alberto: l’esterno di Inzaghi decide di appoggiare per un compagno in arrivo, ma il passaggio non è preciso e l’Inter rinvia

7′ Chance per la Lazio – Fase concitata in area Inter, con un nuovo cross di Lazzari dalla destra che trova la sponda aerea di Acerbi a centro area, respinta da De Vrij

10′ Skriniar ostacola la Lazio – Azione personale di Correa che cerca il taglio per Immobile, il nerazzurro s’oppone

12′ Tentativo Lautaro – Bella triangolazione dell’Inter, scambio tra de Vrij e Perisic che culmina con l’argentino che lancia un bolide diretto in porta: mette fuori Reina

16′ Chiusura Hoedt – Imbucata di Eriksen ancora per Lautaro Martinez, il difensore riesce a chiuderlo prima di tentare la giocata

18′ Contrasto aereo – Testa a testa tra Hakimi e Marusic: il montenegrino ha la peggio e rimane giù

19′ Calcio di rigore – Entrata di Hoedt su Lautaro Martinez: il difensore becca anche il giallo. Fabbri chiama il controllo al VAR e decide sicuro

22′ GOL INTER – Non sbaglia Lukaku dal dischetto

32′ Tiro di Eriksen – Questa volta ci prova da fuori il danese, con un destro dai venticinque metri: palla centrale, blocca Reina

34′ Chance per la Lazio – Dialogo tra Marusic e Correa con l’argentino che tenta l’incursione all’interno dell’area ma viene bloccato da un’ottima giocata di Skriniar

38′ Tiro di Immobile – Destro velenoso dal limite dell’area, dopo essersi girato in un fazzoletto: Handanovic blocca in due tempi in allungo

40′ Chiusura Reina – È ancora la coppia Eriksen-Martinez a mettere in difficoltà la Lazio, stavolta è il portiere a trattenere il pallone con l’aiuto di Leiva

42′ Tiro di Luis Alberto – Destro velenoso da fuori area, troppo centrale. Blocca Handanovic.

44′ GOL DELL’INTER – Lukaku raddoppia sfruttando un rimpallo fortunoso dopo un contrasto tra Brozovic e Savic

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Inter Lazio 2-0: risultato e tabellino

MARCATORI: Lukaku (R) 22′, 44′;

AMMONITI: Hoedt; Lukaku;

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Martinez, Lukaku.

A disp.: Radu, Padelli, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Young, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez, Pinamonti. All.: Antonio Conte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

A disp.: Alia, Furlanetto, Musacchio, Escalante, Akpa Akpro, Lulic, Fares, A. Pereira, Cataldi, Parolo, Muriqi, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.