Inter-Lazio, domenica le due squadre si affronteranno per la 159° volta nella loro storia: i numeri della sfida

Archiviata l’amara sconfitta contro il Torino, la Lazio domenica tornerà in campo per sfidare l’Inter dell’ex Inzaghi. Le due squadre si affronteranno per la 159°volta nella loro storia, con i nerazzurri che hanno vinto 65 volte, 54 sono i pareggi mentre sono 38 le vittorie dei biancocelesti.