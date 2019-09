Inter-Lazio, dove seguire diretta TV e Live Streaming

Dove seguire diretta TV e Live Streaming di Inter-Lazio, match valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

Inter-Lazio / Dopo la vittoria contro il Parma, la Lazio dovrà affrontare nel turno infrasettimanale del nostro campionato l’Inter di Conte, prima in classifica a dodici punti. I nerazzurri hanno sempre concluso con il massimo bottino ogni sfida arrivata finora. I biancocelesti, al contrario, hanno pareggiato contro la Roma e perso contro la Spal, subendo la rimonta degli emiliani. Il fischio d’inizio è in programma mercoledì 25 settembre 2019 alle pre 21. Il big match, che si giocherà al ‘Giuseppe Meazza’, verrà trasmessa in diretta da Sky Sport o Sky Calcio. Sarà inoltre possibile guardare la gara anche attraverso dispositivi mobile, come smartphone, notebook e tablet, collegandosi all’account Sky Go oppure Now Tv.

Con DAZN 3 partite di Serie A TIM. a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Attiva il tuo mese gratis entro il 6/10/2019

Inter-Lazio, la seduta d’allenamento

A qualche ora dal match dell’Olimpico contro il Parma, la Lazio si è ritrovata questa mattina a Formello per la consueta seduta di scarico. L’allenamento, programmato per le 11, è iniziato con una fase di riscaldamento per l’intera squadra. Il gruppo, subito dopo, è stato diviso in due tronconi: solamente coloro che sono rimasti a riposo ieri sera hanno lavorato con il pallone. Tra questi, s’è rivisto Riza Durmisi, alle prese con un problema muscolare che lo ha tenuto fermo ai box dai primo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. In campo anche Lukaku, Jorge Silva e André Anderson, non convocati contro i gialloblù per una questione numerica.

INTER – Domani mattina alle 10.30 sarà già tempo di rifinitura, scatteranno le prove tattiche anti-Inter. Simone Inzaghi darà, con tutta probabilità, fiducia a Manuel Lazzari, e magari anche a Bastos nei tre di difesa. Radu, tuttavia, rimane in vantaggio. L’altro ballottaggio riguarda il centrocampo, con Parolo che spera di guadagnarsi una maglia da titolare, anche sue dovrebbe essere confermato il terzetto formato da Milinkovic, Luis Alberto e Leiva

Inter-Lazio, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku. A disp.: Padelli, Berni, Bastoni, Ranocchia, Biraghi, D’Ambrosio, Barella, Gagliardini, Borja Valero, Lazaro, Martinez, Sanchez. All.: Conte.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Vavro, Bastos, Patric, Lukaku, Berisha, Marusic, Anderson, Parolo, Cataldi, Jony, Caicedo. All.: Inzaghi.