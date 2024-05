Inter Lazio, Dimarco: «Dovremo presentarci nel migliore dei modi». Le parole del giocatore nerazzurro in vista della gara

L‘Inter campione d’Italia, nella penultima giornata di Serie A, affronterà la Lazio. La squadra di Inzaghi scenderà in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti, per chiudere al meglio la stagione e esultare insieme ai tifosi per il traguardo raggiunto. Non si dovrà abbassare la guardia, lo ha sottolineato anche Dimarco nel corso della sua intervista ai microfoni di Sport Mediaset.

PAROLE– «Dovremo presentarci nel migliore dei modi, davanti ai tifosi che per tutto l’anno ci hanno seguito in massa ».