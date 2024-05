Inter Lazio, Calhanoglu a Dazn: «Contenti del risultato. Ecco cosa dico ai tifosi del Milan». Le parole del centrocampista turco

Al termine del match tra Inter e Lazio, Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

PAROLE – «Bello, stadio pieno. Siamo felici e contenti. Ci si diverte ora. Io miglior regista d’Europa? Mentalmente non è stato difficile cambiare ruolo, avevo bisogno di trovare fiducia. Ho lavorato tanto con sacrificio, grazie al mister e al suo staff che mi hanno migliorato. Inzaghi? Il suo segreto è che siamo come amici. Sappiamo che è il nostro allenatore ma è aperto con noi, parla sempre. È un po’ più nervoso e concentrato prima delle partite ma è sempre tranquillo. Mia miglior stagione? Sono d’accordo. Tutti dicono che a 29/30 anni arrivi con la giusta esperienza, questa è stata la mia migliore stagione. Passaggio dal Milan all’Inter? Quelli che non mi conoscono non sanno come sono. Sono sempre tranquillo, il mio comportamento è sempre rispettoso. Con l’amicizia non ci sono colori. Ho ancora rapporto, poi se da loro non arriva niente non è un problema. Ora quel libro è chiuso e festeggio con l’Inter».