Inter Lazio, possibile finale ai calci di rigori: i precedenti e i possibili tiratori dei biancocelesti

Inter Lazio, la partita si può decidere ai calci di rigori: i precedenti e i possibili rigoristi dei biancocelesti

Inter Lazio di questa sera potrebbe finire ai calci di rigore. Il regolamento della Coppa Italia infatti non prevede i tempi supplementari in caso di pareggio.

I biancocelesti non terminano una sfida alla lotteria dei rigori dal 2018/19 e, coincidenza, proprio in un quarto di finale di Coppa Italia contro i nerazzurri e in quella occasione vinse per 5-4 dopo l’1-1 nei tempi supplementari. Dal dischetto a segno andarono Immobile, Parolo, Acerbi e Leiva, rigore sbagliato da Durmisi e con due parate di Strakosha.

Questa sera chi potrebbero essere i tiratori? Zaccagni e Dia tra i principali indiziati: 7 segnati in carriera e un solo errore per il capitano biancoceleste, meglio ancora il senegalese con un parziale di 9-0. Pedro e Rovella possibili terzo e quarto, con lo spagnolo con cinque centri dal dischetto e il centrocampista quattro penalty segnati e zero sbagliati in carriera. Tchaouna ha segnato tre rigori in carriera, mentre Guendouzi ha calciato solo due rigori in carriera, ma andando sempre a segno. Isaksen invece dal dischetto può essere un rischio: 3 penalty calciati, uno solo segnato.