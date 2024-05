Inter Lazio, biancocelesti pronti all’esame a San Siro: nel mirino quell’obiettivo. Caccia alla seconda vittoria di fila

Assalto alla doppietta. La Lazio si prepara alla trasferta in casa dell`Inter, l`ultima del campionato 2023/2024.

I biancocelesti cercano una vittoria per la classifica e non solo: due successi di fila nell`ultima trasferta della stagione mancano infatti dall`8 maggio 2016, quando la Lazio, dopo aver vinto 2-4 a Napoli l`anno prima, espugnò Carpi per 1-3.

Da quel giorno, i capitolini non hanno più ottenuto due successi consecutivi nell`ultima gara esterna del campionato. Ora, dopo lo 0-2 a Empoli del giugno 2023, ci riprovano. Come riportano i canali ufficiali del club.