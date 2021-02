Inter Lazio, ballottaggio Patric-Musacchio per una maglia da titolare

Simone Inzaghi sta già iniziando a pensare alla formazione da schierare contro l’Inter domenica a San Siro: ballottaggio Patric-Musacchio

Simone Inzaghi ha concesso una giornata di riposo alla squadra e per questo motivo i campi di Formello rimarranno deserti per oggi. Si riparte da domani pomeriggio quando si inizierà a lavorare per la sfida di domenica sera contro l‘Inter.

Come riporta il Corriere dello Sport, il mister ha già un dubbio per la squadra che scenderà in campo a San Siro. È infatti apertissimo il ballottaggio tra Patric e Musacchio: a Milano ci sarà da fronteggiare il miglior attacco della Serie A (51 reti) e quindi Inzaghi dovrà scegliere il giocatore che gli darà maggiori garanzie.