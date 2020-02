Inter, guai per Conte: trauma contusivo per Sensi che salterà la Lazio

Inter, mister Conte dovrà fare a meno di Stefano Sensi dopo essersi infortunato in Coppa Italia. Salterà il match dell’Olimpico

Brutte notizie in casa Inter: mister Conte dovrà fare a meno di Stefano Sensi. Il difensore nerazzurro si è infortunato durante il match di Coppa Italia contro il Napoli di mercoledì scorso e non sarà disponibile al tecnico interista per la sfida contro la Lazio di domenica sera all’Olimpico. Questo il comunicato ufficiale del club:

«Stefano Sensi si è sottoposto oggi a esami strumentali al piede sinistro, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un trauma contusivo subito nel corso della gara contro il Napoli. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione allo scafiode. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima».