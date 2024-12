Inter, guasto aereo nella notte: ritorno a Milano solo oggi

Inter, dopo il ko con il Bayer Leverkusen guasto all’aereo che doveva riportarli a Milano: notte in bianco in Germania e ritorno soltanto in mattinata

Non è bastata la sconfitta amara dell’Inter contro il Bayer Leverkusen in Champions League, arrivata nel finale di partita: la beffa è arrivata dopo la partita BayArena. Come riportato da Sky Sport infatti la squadra ha vissuto una disavventura sull’aereo che lo avrebbe dovuto riportare a Milano.

La squadra è arrivata a Colonia dove l’aspettava il volo di ritorno a Milano, volo che però, causa un guasto al mezzo, gli ha impedito di tornare a casa ieri notte. La squadra è dovuta rimanere a bordo fino alle 4 di notte, per poi passare la notte in un albergo e il rientro è stato quindi posticipato a stamattina. Inzaghi ha concesso ai giocatori la giornata libera, niente allenamento, si riprenderà domani, perdendo però un giorno per preparare la sfida di domenica contro la Lazio.