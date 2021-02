Inter e Lazio vedono rosso, il dato sui cartellini nelle ultime 12 gare

La sfida tra Inter e Lazio dal punto di vista dei cartellini. Un dato del confronto tra le due squadre stupisce

12 cartellini rossi negli ultimi 12 confronti. Questo il dato che dà alla sfida di San Siro tra Inter e Lazio un sapore ulteriormente importante. Le due squadre non tirano di certo indietro la gamba nè se le mandano a dire, nonostante lo storico gemellaggio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti, il dato dei cartellini rossi salta subito all’occhio: 12 nelle ultime 12.

Due volte proprio Simone Inzaghi è stato allontanato, nel 2016 in campionato e nel 2019 in Coppa Italia. Tre i cartellini per i nerazzurri, nell’ordine Murillo, Miranda e Sensi. Sette invece per i biancocelesti: due volte Radu, due Lulic, Patric (dalla panchina), Keita e Immobile (nel match d’andata della stagione corrente).