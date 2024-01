Inter, Calhanoglu ammonito con il Monza: salta la Lazio?

Inter, il giocatore turco già diffidato è stato ammonito durante il match del Brianteo contro il Monza: salta la Lazio?

E’ in corso a Monza la sfida che chiude il sabato di serie A tra la formazione di Palladino e l’Inter di Inzaghi con la formazione nerazzurra in netto vantaggio per 5-1. Da segnalare però è l’ammonizione a Calhanoglu, il quale era già diffidato e salterà il match con la Fiorentina.

Ma l’ex Milan ci sarà venerdì con la Lazio? La risposta è si e a confermarlo è la Lega spiegando che i cartellini non incideranno con i due match di Supercoppa che si disputeranno in Arabia.