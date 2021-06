Insigne Napoli, sondaggio esplorativo del Barcellona

Lorenzo Insigne potrebbe lasciare il Napoli in estate senza rinnovo del contratto: sondaggio esplorativo del Barcellona

Lorenzo Insigne fa parlare di sé sul campo per le ottime prestazioni offerte finora a EURO 2020 con la maglia dell’Itallia, ma anche per le voci di mercato che da mesi si rincorrono.

Come riportato da Sportitalia, l’attaccante non ha ancora deciso se prolungare il contratto (in scadenza a giugno 2022) con il Napoli. Senza rinnovo, Insigne saluterà. Nel frattempo, si è fatto vivo il Barcellona con un sondaggio esplorativo.