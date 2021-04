Lorenzo Insigne ha segnato 4 gol nelle ultime 6 sfide contro la Lazio. E nelle precedenti 8 la frequenza era molto più bassa

«Lorenzo Insigne ha realizzato quattro gol nelle sue ultime sei sfide contro la Lazio in Serie A TIM, dopo averne segnato solo uno nelle precedenti otto nel torneo – il capitano del Napoli potrebbe andare a segno in due presenze di fila contro i biancocelesti per la prima volta in campionato».