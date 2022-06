Inghilterra Italia, manca la vittoria ma l’esame è passato

Inghilterra Italia regala un prezioso pareggio agli Azzurri, protagonisti di un’altra prestazione che rafforza il rinnovamento di Mancini

Inghilterra Italia è stata semplicemente il terzo indizio. La sfida del Molineux è terminata con un pareggio senza reti che sta senza dubbio un pochino più stretto agli Azzurri, capaci di tenere testa a una delle candidate al trono iridato in Qatar.

Non c’è stata dunque la tanta attesa rivincita per la formazione di Southgate, imbrigliata dall’ottima organizzazione difensiva della nostra Nazionale, all’interno della quale l’esordio di Gatti è stato oltremodo positivo per sicurezza e personalità al cospetto di ossi durissimi come Abraham e Kane.

